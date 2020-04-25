“Велике будівництво”: на Вінниччині завершують капремонт у школі

На Вінниччині завершують капітальний ремонт корпусу початкової школи в селищі Оратів у межах національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Оратівська загальноосвітня школа стала першою опорною школою на Вінниччині. Капітальний ремонт корпусу початкової школи розпочався у 2019 році, наразі роботи фактично підходять до завершення. Проєктом передбачалося здійснення термомодернізації приміщення з використанням енергозберігаючих технологій. Відтак, здійснено утеплення стелі, стін та підмурку», - йдеться у повідомленні.

В смт. Оратів підходить до завершення капітальний ремонт корпусу початкової школи / Фото: vin.gov.ua

Зазначається, що протягом першого кварталу поточного року у приміщенні початкової школи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Оратів проведено заміну двох вхідних дверей та восьми міжкімнатних, капітально відремонтовано стіни, стелю, підлогу в коридорі та вестибюлі, вимощено тротуарною плиткою подвір’я та доріжки перед приміщенням. Загалом виконано робіт на суму майже 1,32 млн грн.

Окрім того, аби приміщення початкової школи та прилегла територія набули сучасного привабливого вигляду всередині та зовні, замовлена, розроблена та виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, капітальний ремонт та облаштування туалету для дітей з особливими освітніми потребами, капітальний ремонт харчоблоку та облаштування пожежної сигналізації.

Наразі навчання у ЗОШ здійснюється в двох приміщеннях - початкової та старшої школи. Потужність приміщення початкової школи близько 380 учнів, а 5-11 класів - 560 учнів. Це один із п’ятнадцяти об’єктів, відібраних для реалізації на Вінниччині в рамках національної програми «Велике будівництво».

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» передбачає масштабну розбудову інфраструктури України. Зокрема, в рамках проєкту планується протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.