На Вінниччині “закрили” два села

У Вінницькій області два села Крижопільського району закрили на в’їзд та виїзд через виявлення коронавірусу у місцевої жительки.

Про це повідомив голова Крижопільської РДА Володимир Скалій у Facebook.

«На жаль, маємо новий підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Захворіла жінка із с. Висока Гребля. Попередня інформація свідчить про досить широке коло контактів, тому на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято ряд відповідних рішень, зокрема щодо заборони в’їзду-виїзду у села Висока Гребля та Андріяшівка», - написав він.

Згідно з повідомленням, карантинні заходи та контроль посилено на території усього району.

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Стан хворої, у якої лабораторно підтверджено COVID-19, легкий. Вона лікується удома під контролем сімейних лікарів. Наразі встановлюється коло контактних осіб, в усіх них буде здійснено відбір зразків для ПЛР дослідження.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

На Вінниччині коронавірус виявлено у 377 осіб, 56 пацієнтів одужали.