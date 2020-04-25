На підприємстві Укроборонпрому за тиждень виявили чотири випадки коронавірусу

На Вінниччині серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому за останній тиждень підтвердили чотири нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«За останній тиждень серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому у Вінницькій області підтвердили 4 нових випадки захворювання на коронавірус. Після консультацій із лікарями хворі проходять лікування на самоізоляції вдома. Вірус було виявлено у працівників одного з підприємств Концерну під час їх перебування на самоізоляції. У трьох з чотирьох захворювання перебігає майже безсимптомно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до внутрішніх протоколів реагування, керівництво та служба безпеки підприємства негайно вжили усі необхідні заходи: працівників, які могли контактували з хворими до підтвердження їх інфікування, відправили на самоізоляцію; силами обласної СЕС проведено додаткову дезінфекційну обробку виробничих приміщень підприємства.

«Наразі ці приміщення закриті, на решті виробничих дільниць здійснюються додаткові дезінфекційні заходи. Для всіх працівників підприємства проведено додаткові інструктажі щодо дотримання санітарних норм», - запевнили в Укроборонпромі.

Інформація про випадки була негайно передана обласній санепідемстанції та обласному оперативному штабу із запобігання та протидії поширенню коронавірусу, проходять регулярні консультації.

У пресслужбі також нагадали, що всього за час карантину на підприємствах Укроборонпрому зафіксовано п’ять випадків захворювання на коронавірус, 4 з яких – протягом цього тижня. Один із хворих на коронавірус – працівник київського підприємства – помер на початку квітня.

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Із 12 березня у ДК "Укроборонпром" та на всіх підприємствах Концерну запроваджено особливий режим роботи під час дії карантину та створено оперативні штаби для контролю ситуації. На всіх підприємствах посилено заходи бактеріальної безпеки та гігієни, працівники забезпечені засобами особистого захисту; вдвічі знижено кількість працівників, які щодня виходять на роботу; зачинено їдальні та інші місця скупчення працівників; організовано спецтранспорт та температурний контроль, тощо. На підприємствах Концерну, задіяних у виконанні державного оборонного замовлення, введено особливий режим та антикризові міри, що дозволяють одночасно убезпечити працівників та зберегти темпи промислового виробництва і виконання контрактів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав.