Землетрус у Румунії відчула Одеська область

Кілька підземних поштовхів відчули у ніч на суботу, 25 квітня, жителі Одеської області.

Як повідомляє «Думська», землетрус стався приблизно о 01:00.

За даними сейсмологічних ресурсів, у цей час було зафіксовано землетрус у Румунії. Підземні поштовхи, магнітуда яких становила 4.72, 4.9 і 5.3, виникли в зоні гірського хребта Вранча.

Саме відлуння цих коливань дійшли до Одеської області. Найбільше підземні поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок.