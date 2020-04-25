Кабмін виділив понад 25 мільйонів для перенесення водогону на Львівщині

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення понад 26,6 мільйона гривень для перенесення магістрального водогону на Львівщині з метою запобігання надзвичайній ситуації.

Про це написав міністр КМУ Олег Немчінов у Facebook.

"На позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про виділення Львівській облдержадміністрації 26 666,071 тисяч гривень для здійснення заходів з перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації у Дрогобицькому районі Львівської області", - написав Немчінов.

Він нагадав, що 30 вересня 2017 року в Дрогобицькому районі Львівської області утворився великий провал: внаслідок землетрусу в долині р. Вишниця розкрилася тріщина, що проходить вздовж борту долини, і розпочалося поглинання річкового стоку в провал.

"На цей час відновилися ознаки деформацій північного борту долини – в дорожньому полотні з’явилися тріщини. Виникла небезпека потрапляння в провали земної поверхні магістрального водогону. Даний водогін, яким подається вода до міст Стебника і Дрогобича, перетинає зону впливу калійного рудника №2, що знаходиться в аварійному стані і затоплюється природними водами, резервного водогону місто немає", - зауважує Немчінов.

Він додав, що 15 березня 2020 року в Дрогобицькому районі Львівської області біля міста Стебника утворилося нове велике провалля внаслідок обвалу породи.

"Провалля динамічне і може рухатися.У 2018 році розпочато виконання робіт з перенесення магістрального водогону і виконано будівельних робіт на суму 6084,979 тис. грн", - написав Немчінов.

Міністр Кабміну звернув увагу, що реалізація проєкту дасть можливість забезпечити безперебійним, надійним водопостачанням 97600 мешканців Дрогобицького району Львівської області.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника, що у Дрогобицькому районі - у зоні гірничого відводу «СГХП «Полімінерал» на території Болехівської сільської ради.

Аналогічна подія відбулася у ніч на 30 вересня 2017 року. Тоді на території села Модричі Дрогобицького району у руднику №2 Стебницького ДГХП “Полімінерал” відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів та глибиною 50 метрів.