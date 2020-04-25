На Дніпропетровщині нарахували 17 нових випадків COVID-19

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 17 випадків інфікування коронавірусом.

Про це у Telegram повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області збільшилася до 241.

Нові випадки захворювання були виявлені в місті Дніпро (сім випадків), Дніпропетровському районі (один випадок), у Кривому Розі (чотири випадки), Апостольському районі (чотири випадки) і в Покровському районі (один випадок).

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Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG