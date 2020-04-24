На Буковині за добу підтвердили понад 100 нових заражень коронавірусом

У п’ятниці, 24 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 109 заражень коронавірусом. Днем раніше зафіксували лише 59 нових випадків.

Про це повідомляється на сторінці місцевої ОДА у Facebook.

"Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1308 осіб. Місяць тому було виявлено лише 38 хворих людей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 25 квітня, до 6:00 понеділка, 27 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування у громадських місцях.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.