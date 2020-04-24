На Житомирщині – 28 нових випадків коронавірусу

На Житомирщині лабораторно підтвердили 28 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«24 квітня на Житомирщині підтвердили 28 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 337 зареєстрованих діагнозів COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 22 нові випадки виявили у Житомирі, 5 – у Житомирському районі та 1 – в Андрушівці.

Найбільшими епіцентрами захворюваності в області є міста Житомир (113 хворих), Коростень (65), Бердичів (61) та Малин (27).

На Житомирщині одужало 5 людей, а семеро – померли.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

фото: АА