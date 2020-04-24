Поліція Одеси нагадала про відповідальність за мітинги під час період карантину

У разі проведення масових акцій під час роковин трагедії 2 травня в Одесі порушників карантину поліція притягатиме до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Таку заяву оприлюднив 24 квітня керівник ГУ НП в Одеській області Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протидія розповсюдженню коронавірусної інфекції залишається одним з пріоритетних напрямів у діяльності правоохоронців Одещини. Поліцейські залучені у чергуванні на 32 карантинних постах, здійснюють охорону спільно з нацгвардійцями "опорних" медустанов, припиняють порушення з боку посадовців підприємств торгівлі тощо", - зазначив генерал Бех.

За його словами, за фактами правопорушень уже ведуться кримінальні провадження, а семеро фізичних осіб оштрафовані судами у розмірі по 17 тисяч гривень. Ще понад триста адмінпротоколів за порушення карантину перебувають на розгляді в судах.

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Генерал Бех акцентував, що працівники поліції, діючи в умовах жорстких обмежень карантину, посилюють превентивну діяльність напередодні травневих свят, в тому числі поминальних заходів 2 травня, щоб не допустити скупчень людей, провокацій та можливого зараження коронавірусом.

"Будь-які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних проваджень і оголошення підозр. Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян", - акцентував керівник ГУ НП в області.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Верховна Рада не підтримала проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування "справи 2 травня" в Одесі.

Загалом під час заворушень в Одесі загинуло 48 людей, більшість - у Будинку профспілок. Понад 200 людей звернулися по медичну допомогу. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані й умисно сплановані.

Рішенням Одеської міської ради цього дня вшановують пам’ять загиблих.