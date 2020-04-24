Ляшко каже, що знайшли рішення, як погасити частину боргу лікарям Тернопільщини

Наразі вдалося віднайти шляхи для часткового погашення заборгованості перед працівниками Кременецької районної лікарні та Почаївської лікарні у Тернопільській області.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

"Розбирався сьогодні із питанням боргу по заробітній платі медичним працівникам Кременецької районної лікарні та Почаївської лікарні... Активно включились з головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем у вирішення цього питання. Вже сьогодні знайдені шляхи часткового погашення заборгованості", - написав Ляшко.

За його словами, відбулися "тривалі перемовини" з головними лікарями цих медзакладів та директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Ляшко поінформував, що підтвердилися факти заборгованості щодо виплати заробітної плати за березень 2020 року. "Заборгованість сформувалась через маніпулятивне ставлення всі попередні роки районної ради до планування бюджетів лікарень. Районна рада затверджувала штатний розпис невідповідно до доведених бюджетних асигнувань", - пояснив головний держсанлікар.

Як повідомлялося, 23 квітня Ляшко у телеефірі коментував інформацію голови Кременецької райради Володимира Стефанського про те, що перед працівниками лікарні міста Почаїв існує зарплатна заборгованість у розмірі 400 тисяч гривень.

Зокрема, Ляшко наголосив, що медична субвенція у розмірі майже 1 млрд грн була перерахована на місця. При цьому місцева влада також може дофінансовувати лікарів, які зараз надають меддопомогу хворим на COVID-19. Водночас питання заборгованості у Почаївській лікарні потрібно вирішувати з місцевою владою.