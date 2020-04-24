На Донеччині пам’ять загиблих на ЧАЕС вшанували без мітингу

На Донеччині у зв’язку з карантином цьогоріч без мітингу вшанували пам’ять загиблих на ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Слов’янську голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко разом із заступником командувача Операції об’єднаних сил генерал-майором Андрієм Ігнатьєвим та міським головою Слов’янська Вадимом Ляхом поклали квіти до пам’ятника загиблим учасникам ліквідації на ЧАЕС, вшанувавши пам’ять загиблих хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.

На Донеччині вшанували пам’ять загиблих на ЧАЕС / Фото: Донецька ОДА

Як відомо, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара після аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 000 осіб були евакуйовані із зон забруднення.