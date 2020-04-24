На Дніпропетровщині під час розбійного нападу на фермера затримано учасників злочинної групи

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу осіб, які здійснювали розбійні напади на фермерів у двох областях, і сьогодні вночі під час чергового нападу затримали зловмисників.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

“У ніч з 23 на 24 квітня 2020 року під час чергового нападу на будинок фермера у м. Синельникове зловмисників було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст.208 КПК України. У кожного з них при собі була зброя. В автомобілі, на якому приїхали члени злочинного угруповання, правоохоронці вилучили пакунки з речовиною, яку, ймовірно, останні використовували для отруєння собак у домоволодінні потерпілого”, - йдеться у повідомленні.

Як виявили правоохоронці, до складу групи входило троє громадян (59-річний мешканець області, його син та що одна особа), які вже мали проблеми з законом. У рамках розслідування кримінального провадження зібрано матеріали причетності учасників групи до скоєння розбійних нападів на фермерів на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

Зазначається, що зловмисники ретельно готувались до злочинів, вивчали розпорядок дня потерпілих, спостерігали за будинком, обстежували територію на наявність камер відеоспостереження. Аби безперешкодно потрапити до помешкання, труїли собак, після чого, погрожуючи застосуванням зброї, відбирали у господарів гроші та цінні речі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 КК України. Тривають слідчі дії по виявленню та затриманню інших можливих учасників угруповання.

Фото: dnipr.gp.gov.ua