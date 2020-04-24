На Чернігівщині пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи вшанували без мітингів

Пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи у Чернігові та області сьогодні вшановували відповідно до карантинних вимог - без мітингів та зустрічей із ліквідаторами.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

"У пам’ять про загиблих ліквідаторів аварії голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко разом із головою обласної ради Ігорем Вдовенком, Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком, очільниками обласних громадських організацій чорнобильців Анатолієм Лігуном та Борисом Сташком поклали квіти до пам’ятного знаку "Героям Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.

Так само ліквідаторів вшанували керівники інших міст, районів та громад області. У Прилуках, зокрема, квіти до пам’ятного знака "Жертвам Чорнобильської катастрофи" поклали заступник міського голови та дві співробітниці міськради.

А в Коропській громаді, окрім керівництва селищної ради та району до пам’ятного знаку чорнобильцям прийшли також кілька ліквідаторів.

У Коропській ОТГ повідомили, що в неділю в ефірі районного радіомовлення лунатиме тематична програма до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

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За інформацією з ОДА, серед понад 500 тисяч людей, які долучалися до ліквідації Чорнобильської катастрофи та будівництва саркофагу, було 15 тис. жителів Чернігівщини, яких сьогодні пам’ятають поіменно. Це - пожежники й лікарі, військові та правоохоронці, працівники атомної станції, будівельники, вчені, мобілізовані працівники цивільної оборони.

У зону радіаційного забруднення потрапили 244 населені пункти області, в яких мешкало понад 650 тис. осіб.

Зараз у Чернігівській області проживають близько 67 тис. громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. З них 8,4 тис. - ліквідатори. Державною програмою соціального захисту чорнобильців на цей рік для них передбачено виділення 45,5 млн грн.

26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС – це була найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики у світі.

Фото: cg.gov.ua