Львів не дає дозволу на перепоховання останків розвідника Кузнєцова у РФ

Виконавчий комітет Львівської міської ради відмовив у наданні дозволу на перепоховання останків радянського розвідника Миколи Кузнєцова у російському Єкатеринбурзі.

Таке рішення прийнято 24 квітня, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Як повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, з цього питання місто звернулося до Служби безпеки України і профільних міністерств про надання роз’яснень, позаяк це вже виходить за межі повноважень міської ради. Враховуючи отримані відповіді, було підготовлено рішення про відмову у наданні дозволу на перепоховання на Широкорєчєнському військово-меморіальному комплексі у м. Єкатеринбурзі Російської Федерації тлінних останків Кузнєцова Миколи Івановича, похованого у 1960 році на Пагорбі Слави у м. Львові", - йдеться в повідомленні.

Москаленко зазначив, що міськрада вже розглядала це питання. З огляду на суспільний резонанс, а також на те, що останки мають бути передані країні-агресору, а це виходить за межі повноважень міської ради, було вирішено звернутися до СБУ та профільних міністерств.

У листі-відповіді від Міністерства культури, який зацитував посадовець, ідеться: «У зв’язку з цим, в умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти України з державою агресором, у тому числі пов’язані з історичним минулим, є небажаними, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації і передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова на даний час є недоцільним і передчасним».

Натомість СБУ написала, що цю інформацію буде враховано при поновленні переговорного процесу стосовно повернення українських полонених, які утримуються на території Росії.

"Тому, з огляду на ці відповіді, ми підготували рішення про відмову у наданні дозволу на перепоховання, враховуючи позицію державних інституцій", — доповів Москаленко.

Міський голова Львова Андрій Садовий підтримав цю позицію.

«Якщо завдяки цьому ми зможемо отримати наших полонених з Росії додому, то будемо це враховувати», — наголосив він.

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Як повідомлялося, 7 лютого 2020 р. на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради розглянуто рішення «Про перепоховання праху Кузнєцова М. І.». Розгляд рішення перенесли до отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України і відповідних міністерств.

Микола Кузнєцов – відомий радянський розвідник, агент НКВС та Герой Радянського Союзу – загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин на Львівщині. Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю у Рівному, де під час війни вбив та вчинив кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.

Постат Кузнєцова підпадає під дію закону про декомунізацію. За інформацією Інституту національної пам'яті, він був агентом ОГПУ та НКВС у 1930-1938 роках, учасником колективізації та придушення рухів опору, "здійснював провокації проти українського визвольного руху, в результаті яких нацистські окупанти страчували заручників".

Фото: city-adm.lviv.ua