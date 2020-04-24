У Карпатах горить національний парк

В Івано-Франківській області, у Верховинському районі на горі Васкул, що на території Карпатського НПП, сталось загорання сухої трави та ялинок на площі 1,5 га.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. «23.04.2020 о 12.05 год. Верховинський р-н. г. Васкул, пол. Гропа. Пожежа 10 ялинок та сухої трави 2-ма осередками, на загальній площі 1,5 га на відкритій території Карпатського НПП», - повідомляє управління ОДА. Зазначається, що причину виникнення пожежі та збитки встановлюють. Читайте також: На Житомирщині рятувальники досі гасять траву - пожежі локалізовані Загалом, на Прикарпатті протягом доби зафіксовано 45 пожеж, з них 34 – це загорання в природних екосистемах. Двоє людей у вогні травмовані.