В Одесі вночі горів монастир УПЦ МП

У ніч проти 24 квітня виникла масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси.

Прибулим пожежно-рятувальним підрозділам вдалося пожежу локалізувати, але вогнем знищена велика дерев'яна господарська будівля.

Про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління ДСНС.

"24 квітня о 00 год. 40 хв. до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Через 6 хвилин на місце пожежі прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На час прибуття рятувальників спостерігалось загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02 год. 45 хв. і ліквідували о 03 год. 41 хв. на площі 480 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні споруди. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучались за підвищеним номером виклику у складі 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 24 чол. особового складу. Причина пожежі та збиток встановлюються.

В Одеській єпархії УПЦ МП переконані, що пожежа виникла внаслідок підпалу.

Фото: ДСНС