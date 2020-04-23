У Харкові п'яний священник Московського патріархату спровокував ДТП

У Харкові протоієрей УПЦ МП "засвітився" за кермом авто у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Інформацію про це правопорушення кореспондентові Укрінформу підтвердила інспектор сектору Управління патрульної поліції в Харківській області Ангеліна Диська.

"Вчора близько 18 години патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих в Харкові по вулиці Клочківській. Заявник повідомив, що водій авто Volkswagen Passat здійснив зіткнення з його автомобілем Lexus та поїхав в бік селища Мала Данилівка, що під Харковом. Поліцейським вдалося зупинити авто. У процесі спілкування у водія авто виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а на автомобілі було виявлено характерні пошкодження, що могли виникнути в результаті ДТП", - зазначила Диська.

За її словами, від експертизи за допомогою приладу Drager та огляду нарколога водій відмовився.

"На водія автомобіля Volkswagen Passat складено адміністративні протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 130 КУпАП (відмова водія від огляду на стан алкогольного сп'яніння)", - додала Диська.

За її словами, матеріали будуть передані до суду.

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Як пояснив кореспондентові Укрінформу прессекретар Харківської єпархії УПЦ МП В'ячеслав Потапов, священник - протоієрей Свято-Вознесенського храму УПЦ МП у Золочеві Богдан Іванчук.

"Хоча продовжується святковий тиждень і священник був не на службі, факт правопорушення дуже серйозний. Як тільки керівник єпархії повернеться - зараз його немає у Харкові - питання щодо священника буде розглянуто", - наголосив він.

Тим часом, у мережі з'явилася інформація, що нещодавно у Золочівському районі усім миром збирали гроші на лікування цього священника від цирозу печінки.

Фото: Police Control Ukraine