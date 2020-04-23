Президент: У регіони направлять 200 тисяч ПЛР-тестів

У регіони направлять 200 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу COVID-19.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень та аптек усім необхідним. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. А загалом є замовлення на два мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні", - сказав Зеленський.

Він додав, що також до кінця травня очікують від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень.

"Серед іншого, цього тижня до нас прибуло 360 тисяч захисних респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестувань. А сьогодні маємо радісну подію - у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на Батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів", - зауважив Зеленський.

Президент відзначив, що за час боротьби з COVID-19 літаки "Антонов" доставили в Україну, Америку, країни Європи та Близького Сходу більш як дві тисячі тонн різних вантажів.

Зеленський наголосив, що внесок і важливу роль України в боротьбі з коронавірусом позитивно оцінює весь світ.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.