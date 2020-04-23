У Ворзелі закінчилася обсервація для 113 громадян

У Ворзелі на Київщині закінчилася обсервація для 113 громадян, яких раніше евакуювали з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє пресслужба КОДА у Facebook.

"Сьогодні спливає термін обов'язкової обсервації 113 громадян України, яких 10 квітня доправили літаком з ОАЕ. Її проводили на базі санаторію «Україна» (м. Ворзель). За цей час ознак коронавірусу у прибулих не виявили. І сьогодні вони роз‘їжджаються по домівках", - йдеться у повідомлення.

Кожен з них отримав лікарську довідку, що пройшов обсервацію і його стан здоров'я не загрожує оточуючим.

«Київська облдержадміністрація зробила усе можливе, щоб обсерванти пройшли цей період із максимальним комфортом", - зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, завдяки обласній владі було оперативно розконсервовано санаторій. Попри закінчення опалювального сезону, знов запустили тепло, гарячу воду. Забезпечили цілодобовий дистанційний медичний супровід.

«Ми дуже раді, що всі ці громадяни повертаються додому здоровими. Крім того, ми набули неоціненний практичний досвід із проведення обсервації. Тож впевненні, що наступного разу зможемо зробити цей процес простішим та зручнішим для всіх», -запевнив Володін.

Фото: sanatorii.in.ua