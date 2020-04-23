На Тернопільщині 24 заклади охорони здоров'я готові приймати хворих на COVID-19
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«У Тернопільській області 24 заклади охорони здоров'я на понад 560 ліжок готові приймати пацієнтів, хворих на COVID-19. Крім цього, перепрофільовано чотири медзаклади на більш як 200 ліжко-місць», - йдеться у повідомленні.
Крім того, в закладах охорони здоров'я області в наявності 138 апаратів для штучної вентиляції легенів; понад 321 тис. комплектів засобів індивідуального захисту медпрацівників; більш як 51 тис. дезінфекційних засобів.
Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 23 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР у 499 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений. З них 467 випадків - дорослі, 32 випадки – діти, 7 летальних, видужали 38 осіб.
Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.
Фото: oda.te.gov.ua