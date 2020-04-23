На Тернопільщині 24 заклади охорони здоров'я готові приймати хворих на COVID-19

У Тернопільській області 24 медичних заклади на понад 560 ліжок готові приймати пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Тернопільській області 24 заклади охорони здоров'я на понад 560 ліжок готові приймати пацієнтів, хворих на COVID-19. Крім цього, перепрофільовано чотири медзаклади на більш як 200 ліжко-місць», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в закладах охорони здоров'я області в наявності 138 апаратів для штучної вентиляції легенів; понад 321 тис. комплектів засобів індивідуального захисту медпрацівників; більш як 51 тис. дезінфекційних засобів.

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Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 23 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР у 499 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений. З них 467 випадків - дорослі, 32 випадки – діти, 7 летальних, видужали 38 осіб.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: oda.te.gov.ua