У санаторії Трускавця завершили обсервацію військові, які повернулися з навчань НАТО

У військовому санаторії в Трускавці на Львівщині завершили обсервацію 17 військовослужбовців, які повернулися з навчань НАТО в Латвії.

Про це 23 квітня повідомив у Facebook Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«З військового санаторію сьогодні виїжджають. 17 обсерваційних. Всі здорові», - написав мер міста.

Він додав, що завтра на обсервацію туди прибуде нова група - 9 людей.

Зараз у Трускавці на 2-тижневій обсервації знаходяться 22 жителя міста, які прибули з-за кордону.

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Як повідомлялось, в Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

У Львівській області зареєстровано 282 випадки зараження коронавірусною інфекцією.