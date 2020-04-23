На Київщині за добу підтвердили ще 61 випадок COVID-19

У Київській області станом на 23 квітня підтвердили 451 випадок коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 23 квітня 2020 року офіційно підтверджено 451 випадок захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 61 новий випадок коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні – 79 (21 – смт Козин , 4 - с. Романків, 9 – м. Українка, 38 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка, 1- с. Нещерів, 1-с. Германівка, 1 – с. Таценки, 2 – с. Деремензна, 1 – с. Красне 1);

У Києво-Святошинському р-ні - 148 (24 – с. Софіївська Борщагівка, 13 – Крюковщина, 63 – м. Вишневе (станом на 08 годину ранку), 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 3 – с. Тарасівка; 3 –с. Чайки, 6 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – с. Білогородка, 1 - с. Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка; 1 – с. Юріївка; 1 – смт Чабани);

Два випадки у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1); 5 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка -1, Фурси -2, м. Узин -2); 12 – у Бориспільському р-ні (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів -1, Петропавлівське – 1, Проліски-2); 15 – у Броварському р-ні (с. Зазим’я, с. Княжичі, смт Калита, с. Требухів, с. Погреби, Велика Димерка); 3 - у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -1; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1); 7 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -2; с. Погреби -1; с. Данилівка -1); 5 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-2, Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1); 2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1); 9 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1); 3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки -1); 9 - у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча-1, с. Слобода – 6, с. Зелений Яр -2); 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1); 1 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино); 1 – у Рокитнянському р-ні( 1 –с. Запруддя); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1 – у Згурівсьому р-ні (с. Черевки -1). У м. Біла Церква - 7, 19 – у м. Бровари; 25 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 11 – у м. Буча; 13 – м. Васильків; 3 – смт Володарка; 8 – м. Вишгород; 20 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 3 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 15 – у м. Кагарлик; 3 - у м. Переяслав; 2 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні – 109 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 342 осіб. Із них діти – 40.

Одужали – 33.

За час пандемії померли – 12 осіб: 6 випадків – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район. За добу нових випадків немає.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1661 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 68 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3167 контактними особами.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, за добу 578 нових випадків.

Як повідомлялось, у 78 мешканців гуртожитку у м. Вишневе Київської області підтверджено коронавірусну хворобу.