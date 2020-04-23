Під час ремонту тубдиспансеру на Сумщині розтратили бюджетні гроші - СБУ

Служба безпеки України заявляє про значне перевищення вартості ремонтних робіт в Сумському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері, внаслідок чого підприємець неправомірно отримав понад 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, в 2019 році Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації уклало угоду з місцевим приватним підприємством щодо здійснення будівельно-ремонтних робіт в регіональному протитуберкульозному лікувальному закладі. Контроль за дотриманням вимог щодо відповідності та повноти виконаних робіт законодавчим нормам та кошторисній документації був покладений на працівника відділу інженерної підготовки виробництва управління», - йдеться у повідомленні.

Як встановили співробітники СБУ, через неналежне виконання посадовцем службових обов’язків, приватній структурі, яка значно завищила вартість та обсяг виконаних робіт, було неправомірно перераховано понад 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове розслідування, зокрема перевіряється законність проведення будівельних робіт на інших об’єктах, контроль за якими здійснював держслужбовець.