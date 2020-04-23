Під час ремонту тубдиспансеру на Сумщині розтратили бюджетні гроші - СБУ

Під час ремонту тубдиспансеру на Сумщині розтратили бюджетні гроші - СБУ

Укрінформ
Служба безпеки України заявляє про значне перевищення вартості ремонтних робіт в Сумському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері, внаслідок чого підприємець неправомірно отримав понад 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, в 2019 році Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації уклало угоду з місцевим приватним підприємством щодо здійснення будівельно-ремонтних робіт в регіональному протитуберкульозному лікувальному закладі. Контроль за дотриманням вимог щодо відповідності та повноти виконаних робіт законодавчим нормам та кошторисній документації був покладений на працівника відділу інженерної підготовки виробництва управління», - йдеться у повідомленні.

Як встановили співробітники СБУ, через неналежне виконання посадовцем службових обов’язків, приватній структурі, яка значно завищила вартість та обсяг виконаних робіт, було неправомірно перераховано понад 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

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Наразі чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове розслідування, зокрема перевіряється законність проведення будівельних робіт на інших об’єктах, контроль за якими здійснював держслужбовець.

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