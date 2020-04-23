Вінниччина лідирує за кількістю одужань від коронавірусу: хворобу подолали 45 осіб

На Вінниччині станом на ранок четверга від коронавірусу одужали 45 осіб. За цим показником область лідирує серед регіонів країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Вже 45 осіб на Вінниччині одужали від коронавірусу. Плюс 15 за добу», - повідомив Скальський.

Одужання пацієнтів з COVID-19 підтверджене двома негативними результатами лабораторних досліджень.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, опублікованими у Facebook, Вінниччина за кількістю пацієнтів, які одужали від COVID-19, є лідером серед регіонів країни і ділить перше місце з Києвом, де станом на 9.00 23 квітня подолали хворобу також 45 людей. Утім, у столиці зафіксовано 1059 випадків захворювання проти 353 у Вінницькій області(чотири нових випадки за добу).

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Станом на ранок четверга в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.