Вінниччина лідирує за кількістю одужань від коронавірусу: хворобу подолали 45 осіб
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.
«Вже 45 осіб на Вінниччині одужали від коронавірусу. Плюс 15 за добу», - повідомив Скальський.
Одужання пацієнтів з COVID-19 підтверджене двома негативними результатами лабораторних досліджень.
Згідно з даними Центру громадського здоров’я, опублікованими у Facebook, Вінниччина за кількістю пацієнтів, які одужали від COVID-19, є лідером серед регіонів країни і ділить перше місце з Києвом, де станом на 9.00 23 квітня подолали хворобу також 45 людей. Утім, у столиці зафіксовано 1059 випадків захворювання проти 353 у Вінницькій області(чотири нових випадки за добу).
Станом на ранок четверга в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.