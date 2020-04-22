Військовий вертоліт здійснив вимушену посадку на Київщині – Генштаб

На Київщині вертоліт Мі-8 Бориспільської бригади Транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик поблизу Іванкова.

Про це інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

"22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 Бориспільської бригади Транспортної авіації Повітряних сил ЗС України здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик", - йдеться у повідомленні.

За словами екіпажу, під час польоту в один з двигунів вертольота залетів птах, що спричинило відмову двигуна.

"Як діяти у таких позаштатних ситуаціях льотчики добре знають, тож завдяки навченості екіпажу Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце у польовій місцевості поблизу населеного пункту Іванків на Київщині та посадив машину", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Уточнюється, що цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

"Вертоліт неушкоджений, екіпаж – у нормі", - поінформували у відомстві.

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ