Уряд затвердив перспективні плани формування тергромад ще двох областей

Кабінет міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Таке рішення було прийняте на засіданні, повідомляє Урядовий портал.

«Над створенням перспективних планів громад працювали Міністерство, профільний комітет Верховної Ради України, облдержадміністрації, народні депутати від округів та експерти. Перспективні плани мають забезпечити формування таких спроможних громад, які будуть здатні надавати населенню якісні адміністративні та інші послуги, а отже територіальні громади матимуть більші можливості для свого розвитку», – прокоментував проєкти розпоряджень міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Проєкти розпоряджень уряду розроблено відповідними облдержадміністраціями та Мінрегіоном, згідно з вимогами Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Методики формування спроможних територіальних громад.

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Згідно з розпорядженнями, в Івано-Франківській області передбачено 61 спроможну (об’єднану) територіальну громаду, у Тернопільській – 55. Плани охоплюють 100% територій областей.