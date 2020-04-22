На Дніпропетровщині - 29 нових випадків коронавірусу

У Дніпропетровській області виявили 29 нових випадків коронавірусної інфекції, зокрема 20 – в Підгородному.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

“Продовжуємо перевіряти тих, хто контактував із хворими на коронавірус мешканцями Першотравенська. Вчора серед них виявили 12 випадків COVID-19, сьогодні – ще 20”, – розповів Бондаренко.

Також, за його словами, коронавірусну інфекцію діагностували у 5 мешканців Кривого Рогу, 2 – Кам’янського та 2 – Павлоградського району.

Станом на 22 квітня на Дніпропетровщині – 179 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9 людей вже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.