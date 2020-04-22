Підприємство з Кропивницького розпочало випуск антисептичних засобів

ТОВ «Кіровоградпостач» ініціювало випуск власної лінійки антисептичних засобів для побутового використання. Виробництво стартувало 24 березня й триває вже майже місяць.

Про це повідомив Укрінформу голова ОДА Андрій Балонь.

«Далеко не кожна область в Україні має власне виробництво антисептику. Проте на Кіровоградщині таке підприємство є. Частину продукції реалізують на комерційній основі в мережевих магазинах у всіх регіонах країни, решту розповсюджують серед медзакладів області на благодійній основі в рамках соціально відповідального бізнесу», – розповів Балонь.

Акціонер ТОВ «Кіровоградпостач» Ростислав Дзюба зазначив, що до моменту запуску виробництва антисептика підприємство спеціалізувалось на виготовленні органічних хімічних речовин.

«Ми підготували нормативно-технологічну документацію. Наші лабораторії розробили склад антисептичних засобів. У результаті отримали відповідний гігієнічний дозвіл, який свідчить про те, що продукція відповідає санітарно-гігієнічним нормам», – проінформував Дзюба.

Під час 8-годинного робочого дня підприємство виготовляє 25 тисяч літрів антисептику.

«Розуміємо, що не всі заклади, яким щодня потрібні антисептичні засоби, мають можливість придбати їх за власний рахунок. Наша соціальна позиція полягала в тому, щоб налагодити процес їх забезпечення. Наразі перші партії антисептика на Кіровоградщині вже отримали госпітальні бази, які прийматимуть хворих на коронавірус, і Центр екстреної швидкої допомоги», – прокоментував Дзюба.