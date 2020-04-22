До Харкова привезли 4 тисячі костюмів біозахисту для лікарів

Чотири тисячі костюмів біологічного захисту для лікарів привезли до Харкова.

Про це Харківський міський голова Геннадій Кернес написав у Facebook.

"Під час епідемії найважливіше - вберегти тих, хто на передовій приймає на себе перший удар. Харківські медики сьогодні мають бути належним чином захищені від коронавірусу, щоб не допустити ситуацію, яку ми бачимо в інших регіонах і країнах", - зазначив Кернес.

За його словами, в цій справі важливу роль відіграють костюми біологічного захисту: "Їх місту забезпечив харківський бізнес - Олександр Ярославський домовився з Павлом Фуксом, і сьогодні на складі є 4 тисячі цих костюмів для наших лікарів", - пояснив Кернес.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив у мережі, що в Києві відвантажують зі складу першу партію лабораторного обладнання на 15 млн грн для антивірусного лабораторного комплексу, який буде побудовано у Харкові на базі багатопрофільного технопарку "Екополіс ХТЗ".