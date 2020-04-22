На Донеччині з 18 заражених COVID-19 одужали 10

У Донецькій області на сьогодні 18 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з яких 10 – одужали, 1 – помер, інші лікуються.

Про це 22 квітня повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.

«Станом на 09:00 годину 22 квітня 2020 року в Донецькій області зареєстровано 18 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19... З цих випадків 1 летальний (м. Дружківка), та 10 людей одужали. Решта – продовжують лікування», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що були зареєстровані хворі на COVID-19 у Маріуполі –11 людей, Бахмуті – 1, Білозерському – 1, Дружківці – 2, Мирнограді – 1, Слов’янську – 1 та у Костянтинівці – 1 особа.

З останніх, у кого вчора діагностували CОVID-19, це дві жительки Маріуполя - 44-х та 64 років. За інформацією медиків, стан здоров'я обох жінок задовільний.

Як повідомлялося, в Україні на 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.