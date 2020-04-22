"Велике будівництво": біля Рівного прокладають Північну об’їзну дорогу

Біля Рівного триває прокладання Північної об’їзної дороги у рамках президентської програми «Велике будівництво».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

«32 машини спецтехніки будують Північну об’їзну міста Рівне. Сьогодні працюють над першою чергою Великого дорожнього будівництва. Дорожники виконують підготовчі роботи 6-кілометрової ділянки магістралі. Із стабілізацією погоди підрядник нарощуватиме темпи. Далі планується реконструкція 4-кілометрової ділянки в селі Хотин до ПАТ «Рівнеазот» і ще поточний ремонт дороги від «Рівнеазоту» до траси Н-22 (Рівне-Луцьк-Устилуг)», - пише Коваль.

За його словами, будівництво Північної об'їзної дороги дасть змогу не лише розвантажити вулиці Рівного, а й зберегти від руйнування покриття вулиць.

Новий автошлях також сприятиме підвищенню безпеки руху та поліпшенню екологічної ситуації в місті.

За словами голови ОДА, розбудова доріг сприяє створенню на Рівненщині технократичного хабу Західної України.

Загалом, в рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 73 км доріг.

Як повідомляло агентство, нині Велике дорожнє будівництво триває у 22 областях на 150 об’єктах. У 2020 році Укравтодор планує оновити понад 4000 км доріг державного значення.

Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.ukravtodor.gov.ua