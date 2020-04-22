"Велике будівництво": біля Рівного прокладають Північну об’їзну дорогу
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
«32 машини спецтехніки будують Північну об’їзну міста Рівне. Сьогодні працюють над першою чергою Великого дорожнього будівництва. Дорожники виконують підготовчі роботи 6-кілометрової ділянки магістралі. Із стабілізацією погоди підрядник нарощуватиме темпи. Далі планується реконструкція 4-кілометрової ділянки в селі Хотин до ПАТ «Рівнеазот» і ще поточний ремонт дороги від «Рівнеазоту» до траси Н-22 (Рівне-Луцьк-Устилуг)», - пише Коваль.
За його словами, будівництво Північної об'їзної дороги дасть змогу не лише розвантажити вулиці Рівного, а й зберегти від руйнування покриття вулиць.
Новий автошлях також сприятиме підвищенню безпеки руху та поліпшенню екологічної ситуації в місті.
За словами голови ОДА, розбудова доріг сприяє створенню на Рівненщині технократичного хабу Західної України.
Загалом, в рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 73 км доріг.
Як повідомляло агентство, нині Велике дорожнє будівництво триває у 22 областях на 150 об’єктах. У 2020 році Укравтодор планує оновити понад 4000 км доріг державного значення.
Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.
Фото: rv.ukravtodor.gov.ua