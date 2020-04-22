В Одесі група підприємців організувала акцію протесту проти закриття ринків

Велика група підприємців Одеси провела 22 квітня "автомобільну" акцію протесту проти закриття у зв'язку з поширенням коронавірусу міських ринків.

На автомобілях учасників автопробігу, ініційованого Всеукраїнською асоціацією підприємців, наклейки "Вимагаємо відкрити ринки країни", "Малий бізнес проти втручання поліції" та інші. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо працювати на ринках з дотриманням усіх санітарних норм, щоб розробили законопроєкт з переліком таких норм. Ухвалені карантинні заходи просто знищують малий і середній бізнес", - заявив керівник Всеукраїнської асоціації підприємців Борис Емельдеш.

Учасники акції протесту також вважають, що влада вчинила несправедливо, заборонивши торгівлю на ринках і в той же час доволивши працювати великим продовольчим магазинам.

Декілька десятків учасників автопробігу розпочали акцію біля ТРК City Center на проспекті Небесної сотні й вирушили колоною до адмінбудівлі Одеської облдержадміністрації, де мають намір вручити своє звернення щодо відкриття ринків керівництву ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, через загрозу поширення коронавірусу влада Одеси вирішила вжити додаткових протиепідемічних заходів - закрити всі ринки і обмежити доступ на кладовища. Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради.

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Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради доручено повторно попередити суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності, про необхідність дотримання вимог протиепідемічного режиму.

Фото: 048.ua