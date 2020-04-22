На Дніпропетровщині створили першу в Україні онлайн-платформу щодо COVID-19 для медиків

Обласний штаб протидії коронавірусу при Дніпропетровській ОДА створив перший в Україні інформаційний портал для вітчизняних медиків щодо боротьби з COVID-19.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, повідомляється на сайті ОДА.

«Наша мета – створити базу знань для медиків Дніпропетровщини та всієї України. Все – аби допомогти вітчизняним лікарям боротися з коронавірусом, – зазначив Бондаренко.

За його словами, в області започаткували телемости із медиками з інших країн, які напрацювали багатий досвід у лікуванні нової хвороби та протидії епідемії.

"Уже мали прямі включення з Ізраїлем, Італією, Китаєм. Плануємо продовжити серію таких відеоконференцій на актуальну тематику. Усі лекції зберігатимемо на єдиній онлайн-платформі", - додав голова ОДА.

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На інформаційному порталі можна ознайомитися з лекціями провідних медиків України і світу, які мають успішний досвід боротьби з новим вірусом. А також оформити підписку, аби надалі отримувати запрошення на відеоконференції медичної тематики.

«Закликаємо медиків з усієї України долучитися до створення актуальної бази знань. Вони можуть ділитися із колегами власними напрацюваннями у боротьбі з COVID-19», – сказав Бондаренко.

В Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.

Фото: adm.dp.gov.ua