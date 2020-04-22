Війна людини і природи: як виглядає Чорнобильська зона після пожеж

Війна людини і природи: як виглядає Чорнобильська зона після пожеж

Відео
Укрінформ
Український та голлівудський режисер Стас Капралов зняв моторошні кадри з наслідками пожеж у зоні відчуження.

"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого. 

За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відродилися і стали такими, якими вони були 150 років тому, навіть незважаючи на радіацію. 

Тепер велика частина відродженого знову знищена.

Це війна людини і природи", - написав він під відео.

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