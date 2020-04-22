Війна людини і природи: як виглядає Чорнобильська зона після пожеж
Відео
Укрінформ
Український та голлівудський режисер Стас Капралов зняв моторошні кадри з наслідками пожеж у зоні відчуження.
"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого.
За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відродилися і стали такими, якими вони були 150 років тому, навіть незважаючи на радіацію.
Тепер велика частина відродженого знову знищена.
Це війна людини і природи", - написав він під відео.