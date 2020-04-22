На Запоріжжі вже видужало 20 людей після коронавірусу

У Запорізькій області від коронавіруса вилікувались 20 людей. Продовжує лікуватись 118 осіб, з яких 74 - на дому в режимі самоізоляції.

Про це повідомляє ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ".

"Станом на 9:00 22 квітня в області зареєстровано 141 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (4 – за останню добу: м. Запоріжжя – 3, м. Енергодар – 1). Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 20 хворих (м. Запоріжжя - 8, м. Мелітополь - 8, Мелітопольський р-н -1, Запорізький р-н – 2, м. Бердянськ - 1)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжує лікуватись 118 хворих, із яких 44 – в стаціонарах, 74 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

У розрізі адміністративних територій області коронавірус поширився так: м. Запоріжжя – 71, м. Бердянськ – 5, м. Мелітополь – 32, м. Енергодар – 11, м. Токмак – 1, Мелітопольський р-н –8, Запорізький – 3, Оріхівський – 4, Пологівський - 1, Новомиколаївський р-н – 1, К-Дніпровський - 1, Василівський – 2, Якимівський – 1.

Зареєстровано 3 летальних випадки (м. Мелітополь та Запорізькій р-н - чоловіки віком понад 60 років, мали супутні хронічні захворювання, м. Бердянськ - жінка 93 років, мала супутню хронічну серцево-судинну патологію).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.