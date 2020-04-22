Вінниця переходить на безготівковий розрахунок в громадському транспорті

У Вінниці з 1 травня розрахуватися за проїзд у громадському транспорті можна буде тільки безготівково.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької міської ради.

«З грудня минулого року у Вінниці в громадському транспорті з’явилась можливість розраховуватися за проїзд за допомогою електронного квитка. Новація впроваджувалася поступово. В пасажирів була можливість сплатити за проїзд за допомогою QR-кодів та смс-повідомлень, придбати за готівку у кондуктора чи водія паперовий квиток. Наразі у зв’язку із веденням карантинних заходів було прийнято рішення перейти виключно на безготівкову форму оплати», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, сплатити за проїзд у громадському транспорті міста можна буде за допомогою муніципальної картки вінничанина, безконтактної банківської картки та смартфоном із технологією NFC - через валідатори.

Муніципальні картки вінничанина бувають персоніфіковані (тим, хто їх оформив, картки доставлять адресно) і не персоніфіковані, які можна придбати у кіосках «Вінницької транспортної компанії».

Мешканці інших міст і сіл, які приїздитимуть до Вінниці, після завершення карантину зможуть користуватися своїми пільговими документами для безкоштовного проїзду, а розраховуватимуться банківськими безконтактними картками та за допомогою смартфонів.

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Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, які, зокрема, передбачають обмеження кількості людей, що одночасно перебувають у приміщеннях банків, аптек, магазинів, у громадському транспорті тощо.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Фото: tvoemisto