В Україні сьогодні без опадів та до +18°

У середу, 22 квітня, в Україні опадів не прогнозується, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 22 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°", - йдеться у повідомленні.

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У столичному регіоні 22 квітня хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вдень 11-13°, по області - вдень 10-15° тепла.