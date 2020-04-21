У Маріуполі підтвердили ще два випадки COVID-19

У Маріуполі за минулу добу додалися двоє нових хворих з COVID-19, загалом на лікуванні у місті перебувають п'ятеро пацієнтів з таким діагнозом, шестеро одужали.

Про це на у вівторок на вечірньому пресбрифінгу заявила заступник міського голови Ксенія Сухова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на вечір 21 квітня у Маріуполі офіційно зареєстровано 11 випадків COVID-19 (20 квітня було 9 випадків)», - сказала Сухова.

Вона зазначила, що дев'ять випадків захворювання було підтверджено лабораторією у Слов'янську і дві проби пройшли тестування в Маріуполі.

«На сьогодні шестеро пацієнтів уже одужали, на лікуванні п'ятеро пацієнтів, всі з підтвердженим діагнозом COVID-19. На лабораторне дослідження направлено 11 проб», - додала вона.

Також вона констатувала, що Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 151 контактною особою з пацієнтами, у кого був підтверджений COVID-19 і за 21 особою, які прибули з-за кордону.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.