Чорнобильська зона: пожежі тривають на території шести лісництв

У зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території шести лісництв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля у Facebook.

"Станом на 18.00 21 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС та працівники лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща" продовжують локалізацію пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського, Котовського та Паришівського лісництв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні осередки пожеж розташовані в районі с. Буряківка, с. Розсоха та с. Крива Гора. У районі с. Буряківка та с. Розсоха спостерігається інтенсивне тління. У районі с. Чапаєвка та смт Поліське димлять торфовища. Для здійснення скидання вогнегасних речовин до осередків місць тління задіяно три гелікоптери та залучено важку інженерну техніку.

"Вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникненню пожеж та недопущення нових", - звітують пожежники.

Повідомляється, що до гасіння пожеж залучено 1331 чоловік та 297 одиниць техніки. У тому числі три вертольоти, якими 20 квітня здійснено 93 скидів - 186 тонн води.

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Наголошується, що загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Як повідомлялося, пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки від них попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.