Чорнобильська зона: пожежі тривають на території шести лісництв

Чорнобильська зона: пожежі тривають на території шести лісництв

Укрінформ
У зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території шести лісництв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля у Facebook.

"Станом на 18.00 21 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС та працівники лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща" продовжують локалізацію пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського, Котовського та Паришівського лісництв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні осередки пожеж розташовані в районі с. Буряківка, с. Розсоха та с. Крива Гора. У районі с. Буряківка та с. Розсоха спостерігається інтенсивне тління. У районі с. Чапаєвка та смт Поліське димлять торфовища. Для здійснення скидання вогнегасних речовин до осередків місць тління задіяно три гелікоптери та залучено важку інженерну техніку.

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"Вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникненню пожеж та недопущення нових", - звітують пожежники.

Повідомляється, що до гасіння пожеж залучено 1331 чоловік та 297 одиниць техніки. У тому числі три вертольоти, якими 20 квітня здійснено 93 скидів - 186 тонн води.

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Наголошується, що загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Як повідомлялося, пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки від них попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

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