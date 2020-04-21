Житомирська ОДА має продемонструвати, наскільки швидко відбудують знищені будинки - Чернишов

Житомирська обласна державна адміністрація має продемонструвати, наскільки швидко зможе допомогти людям відбувати знищені внаслідок лісової пожежі будинки в Овруцькому районі.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час спілкування з журналістами в Овручі на Житомирщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Давайте Житомирська ОДА продемонструє, як швидко це буде зроблено (відбудовані оселі – ред.). Вважаю, що там не такі великі складнощі, аби досить швидко це зробити, тому що Житомирська область славиться своїми лісами та деревиною. Позиція уряду в цьому питанні дуже рішуча і допомога буде надана. Дайте попрацювати ОДА та продемонструвати клас», - зазначив Чернишов.

За його словами, разом із головою Житомирської ОДА Віталієм Бунечком він відвідав села, які постраждали від пожежі та поспілкувався з місцевими жителями.

«Ми спілкувалися, щоб з’ясувати яка саме допомога їм потрібна. Це стосується, в першу чергу, побудови, відновлення їхніх домівок, будівельних матеріалів, будівельних робіт, можливо, якогось устаткування», - додав міністр.

Урядовець зауважив, що конкретна сума збитків наразі підраховується, але попередньо - це 25 млн грн, які заплановані на подолання наслідків пожеж. Ці гроші в держави є і вони якомога швидше надійдуть до області.

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Як повідомляв Укрінформ, в Овруцькому районі на Житомирщині 16 квітня виникла масштабна лісова пожежа, яка поширилася на 6 лісгоспів, знищила 39 будинків і пройшла 4300 га території.

За інформацією голови Житомирської ОДА, пожеж завдала збитків на 2000 га.

За інформацією ДСНС, станом на 14.00 локалізували два осередки пожежі на території Виступовицького лісництва та Словечанського лісгоспу. Зараз продовжуються роботи по гасінню окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини всередині локалізованих ділянок.