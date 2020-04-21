На Харківщині суд оштрафував безробітного на 17 тисяч за перебування в парку без маски

Харківський районний суд Харківської області оштрафував жителя району на 17 тис. грн за перебування у парку без маски.

Про це стало відомо з постанови суду, опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень.

«10 квітня 2020 року ОСОБА_1 , перебував в стані алкогольного сп`яніння та без захисної маски в парку селища Пісочин, відмовився від підпису протоколів про адміністративне правопорушення. … ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок», - йдеться у тексті постанови.

З документа також відомо, що громадянин, якого притягли до адміністративної відповідальності, не працевлаштований, має двох неповнолітніх дітей. Також чоловік «вину у вчиненні адміністративного правопорушення, визнав», тому суд наклав мінімальний штраф – 17 тис. грн.

Строк апеляційного оскарження ще не сплинув.

Це фактично перший випадок, коли суд на Харківщині наклав адміністративне стягнення. За даними з ЄРДР, більшість протоколів за ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей) повертаються до поліції «на доопрацювання», «усунення недоліків» або ж закриваються за відсутністю складу правопорушення чи незначимістю порушення.

Як писав Укрінформ, «карантинні» протоколи масово завертаються судами через правову колізію.

Тим часом поліцейські Харківщини продовжують складати адмінматеріали – від початку карантину їх уже 570, з них більшість стосуються ігнорування самоізоляції (283 протоколи). 188 протоколів складено відносно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 76 - на керівників торгових закладів та установ харчування, 10 - на перевізників, 13 – на керівників підприємств, установ, організацій.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині станом на ранок 20 квітня зареєстровано 77 випадків COVID-19 (у т. ч. 2 летальних). Троє людей одужали.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.