Звільнення від податків комунальних підприємства Харкова є неприпустимим – АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав звільнення усіх комунальних підприємств, установ, організацій міста Харкова від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно неприпустимою державною допомогою.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Звільнення усіх Харківських комунальних підприємств, установ, організацій від сплати вищезазначених податків (земельного та на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – авт.) визнано недопустимою державною допомогою для конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення комітет ухвалив 16 квітня після розгляду справи про державну допомогу, яка надається Харківською міською радою у формі звільнення від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) окремим категоріям суб’єктів господарювання.

"На підставі прийнятого Комітетом рішення Харківська міська рада повинна вилучити із свого розпорядчого акту норму, якою встановлюється пільга для усіх комунальних підприємств, установ, організацій", - підкреслили в АМКУ.