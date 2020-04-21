На Рівненщині у ДТП постраждали двоє поліцейських

На Рівненщині у ДТП травмувалися двоє поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Двоє поліцейських після ДТП зі струсом мозку та іншими травмами потрапили у лікарню. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Городище - Рівне - Старокостянтинів» за участі службового автомобіля до поліції надійшло 21 квітня о 00:35", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині у ДТП травмувалися двоє поліцейських / Фото: rv.npu.gov.ua

Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік міста Дубровиця 25-річний водій автомобіля BMW X5, житель села Крупове Дубровицького району, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з попутним службовим автомобілем Skoda Octavia під керуванням інспектора патрульної поліції.

Від удару службовий автомобіль злетів у кювет, а позашляховик — перекинувся. Унаслідок ДТП до лікарні у реанімаційне відділення доставили водія автомобіля БМВ Х5 із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю.

Двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.

За результатами освідування, ознак сп’яніння у поліцейських не виявлено.

У водія позашляховика взято зразки крові.