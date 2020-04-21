Поліція посилила патрулювання Зони відчуження
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
"Поліцейські області посилили патрулювання на території Овруцького району, у тому числі у Зоні відчуження, та здійснюють моніторинг ситуації щодо пересування громадян та появи незнайомців", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у поліції, останнього тижня у кількох районах Житомирської області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7 тисяч гектарів. До їхньої локалізації, гасіння та ліквідації наслідків залучені значні ресурси. Навколишньому середовищу, державі та громадам завдано величезні збитки. Відтак слідчі поліції розпочали низку кримінальних проваджень.
У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7 тисяч гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня.
Також 16 квітня поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Як зазначається, попередньо встановили, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі.
Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького - їх швидкому поширенню сприяли погодні умови.
Також 17-18 квітня працівники ДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району.
Фото: Нацполіція