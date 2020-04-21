Поліція посилила патрулювання Зони відчуження

Поліція на Житомирщині посилила патрулювання, у тому числі Зони відчуження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Поліцейські області посилили патрулювання на території Овруцького району, у тому числі у Зоні відчуження, та здійснюють моніторинг ситуації щодо пересування громадян та появи незнайомців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, останнього тижня у кількох районах Житомирської області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7 тисяч гектарів. До їхньої локалізації, гасіння та ліквідації наслідків залучені значні ресурси. Навколишньому середовищу, державі та громадам завдано величезні збитки. Відтак слідчі поліції розпочали низку кримінальних проваджень.

Так, 13 квітня унаслідок пожежі у с. Борятині Романівського району згоріли 27 приміщень, з них 18 будинків і у 2 з них проживали люди. Ніхто з місцевих жителів тілесних ушкоджень не отримав, однак, сума завданого збитку, за приблизними підрахунками, становить понад пів мільйона гривень.

У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7 тисяч гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня.

Також 16 квітня поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Як зазначається, попередньо встановили, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі.

Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького - їх швидкому поширенню сприяли погодні умови.

Також 17-18 квітня працівники ДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району.

Фото: Нацполіція