Чорнобильські пожежі: ДСНС показала побут рятувальників

У Державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що рятувальники, які залучені до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні, забезпечені продуктами та належними санітарно-гігієнічними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС і опублікували відеоролик про побут пожежників Чорнобильській зоні.

«З огляду на інформацію у соцмережах про те, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення вогнеборці мають неналежні умови роботи та не забезпечені продуктами харчування, в ДСНС розповіли, як саме харчується та де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС показали побут рятувальників, які залучені до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні / Фото: https://www.dsns.gov.ua

Зазначається, що станом на 20 квітня загалом до гасіння пожежі залучено 1322 особи та 292 одиниці техніки.

Для життєзабезпечення особового складу зведених загонів Головних управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областей розгорнуто та функціонують пункти життєзабезпечення зведених загонів у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва. На місці розгортання пересувних пунктів життєзабезпечення передбачено пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах та забезпечено продуктами харчування. Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляються до місця гасіння пожеж, підкреслили в пресслужбі.

Для зведених загонів їжа готується у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для рятувальників організовано належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення, заявили в ДСНС.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.