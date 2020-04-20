У Зоні відчуження гасять чотири осередки тління, загрози

У Зоні відчуження гасять чотири осередки тління, загрози "Укриттю" немає

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Укрінформ
У Зоні відчуження та безумовного відселення основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Про це пговідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 19 год. 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

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Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1359 чол. та 340 од. техніки, з них від ДСНС 1205 чол. о/с та 250 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 т. води).

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