Медики Закарпатської обласної клінічної лікарні, які лікують хворих на COVID-19, завершили свою першу семиденну зміну. Тиждень вони перебували у закладі, навіть не виходячи на вулицю.

Про це розповідають на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook

“Медики Закарпатської обласної клінічної лікарні, які лікують хворих на COVID-19, завершили свою першу семиденну зміну. 4 лікарів та 10 медичних працівників уперше за тиждень вийшли на подвір’я. 7 днів вони перебували у закладі, лікували хворих закарпатців на коронавірус,” - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це переважно молоді люди, які нещодавно закінчили університет, дехто ще навчається.

На Закарпатті медики потижнево чергують біля хворих на Covid-19 фото: Facebook

“Ми усвідомлено йшли на це, перші 4 бригади сформувалися з тих, хто хотів, ніхто нікого з-під палки не ганяв, сказали, треба помогти — значить, треба помогти. Захист маємо весь, у достатній кількості, він швидко закінчується,” - сказав Тарас Андрійович, лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Лікар розповів, що жили медики в хірургічному відділенні, на вулицю не виходили, харчувалися з лікарняної кухні.

Як повідомив головний лікар медзакладу, наразі в обласній клінічній лікарні перебуває 17 хворих на COVID-19.

“На даний час у нас 17 хворих – 5 у реанімації, 12 у загальних палатах. Хворих лікують симптоматично, вакцини чи ліків від COVID-19 поки немає” - сказав він.

“Зараз пацієнтам страшно, вони налякані і більшість людей не мають епіданамнезу, вони не розуміють, як заразилися, це зараз не контролюється. Немає такого, як раніше, що я контактував із кимось приїжджим з Італії, Чехії або ще щось, інфекція шириться серед нас. Тому, якщо люди думають , що це усе жарти, то вони дуже наївні,” - наголосив лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярослав Шерегій.

Як повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко , на Закарпатті медзаклади мають більш ніж на 2 тижні запасів індивідуального захисту.

Як повідомили у прес-службі, наразі в цій лікарні до роботи приступила наступна бригада медиків. Їх зміна триватиме до суботи, 4 травня