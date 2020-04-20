У Житомирському військовому інституті - ще чотири випадки коронавірусу

У Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова на коронавірус захворіло 4 віськовослужбовців, які контактували з інфікованим курсантом.

Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України у Facebook.

«Сьогодні, 20.04.2020, підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, що з 08.04.2020 року знаходилися під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням з хворою особою», - йдеться у повідомленні.

У Командуванні медичних сил ЗСУ нагадали, що перший випадок COVID-19 лабораторно підтвердили у курсанта інституту, в якого раніше захворіла мама.

8 квітня військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 чоловік) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця було госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю.

Враховуючи результат тестування термін обсервації зазначеній групі військовослужбовців подовжено. Найближчим часом ПЛР тестування буде проведено усім хто входить до цієї групи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7.00 20 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

В Україні станом на 20 квітня підтверджено 5 710 випадків COVID-19. Протягом 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Фото: АА