Великодні "розваги": на Донеччині сотня людей влаштувала бійку

У смт Новотроїцькому у неділю відбувся конфлікт між мешканцями, який переріс у масове порушення громадського порядку, правоохоронцям довелося зробити попереджувальні постріли.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Учора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було піднято весь особовий склад Волноваського відділу поліції. На місце події виїхали керівники обласного главку, Волноваського ВП та рота поліції особливого призначення.

Зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події. Відтак поліцейські, відповідно до ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію», були змушені зробити чотири попереджувальні постріли у повітря, а також викликати підкріплення.

Порушення громадського порядку було припинено.

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За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб та всіх обставин події.