У Чорнобильській зоні та на Житомирщині локалізували три пожежі – Аваков

У Чорнобильській зоні та Житомирській області загасили 3 пожежі.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами робочої поїздки в регіоні.

«За підсумками роботи вчора і вночі-вранці провели обліт зон пожеж. По Чорнобильській зоні з 4 вогнищ- одне локалізовано. По Житомирській області - з 4 локалізовано 2. При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз щодо вітру - до 20 м/с - це сильний вітер», - написав Аваков.

При цьому він зазначив, що наземні сили і авіація працюють як треба.

Як повідомлялося, вранці 19 квітня керівник офісу Президента Андрій Єрмак разом з секретарем РНБО Олексієм Даніловим і главою МВС Аваковим на вертольоті здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

Також було проведено засідання оперативного штабу в Овручі, на якому заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.

За даними ДСНС, пожежі в Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4090 га. Зараз там 9 осередків горіння, з яких 5 - локалізовано.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдин та Лічмани.